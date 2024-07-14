Использование предоставленных Украине истребителей F-16 будет зависеть от установленных на них радаров и типа ракетного вооружения, считают эксперты. Авиационный эксперт Константин Криволап отмечает для Freedom, что с поступлением этих самолетов начнется новая сложная фаза войны.

Истребители F-16 могут выполнять широкий спектр задач, начиная от уничтожения крылатых ракет и дронов типа "Шахед" до нанесения дальних ударов по территории России. Некоторые ракеты, которыми могут быть оснащены F-16, способны поражать цели на расстоянии до 900 км. Однако, по мнению Криволапа, на начальном этапе мощность и дальность действий будут увеличиваться постепенно, и немедленных дальних ударов по территории России ожидать не стоит.

Криволап также предупреждает, что появление F-16 не приведет к мгновенному окончанию войны. Напротив, это будет началом новой, сложной фазы конфликта.

"Для F-16 не проблема сбивать крылатые ракеты. Но я считаю, что у нас самая острая проблема – это КАБы (сверхтяжелые корректируемые авиабомбы). Если бы еще в прошлом году у нас были F-16, наше население бы не знало, что такое КАБы. Лучше всего, если проблему с КАБами будут решать совместно – американский ЗРК Patriot плюс F-16. Радиус действия истребителя по таким целям – до 550 км" - рассказывает эксперт.

Криволап подчеркивает, что взлетать F-16 будут исключительно с территории Украины, поскольку взлет и участие в боевых действиях с территории стран НАТО могут привести к их признанию сторонами конфликта.

Украина, по его словам, достаточно компактная страна для истребителей, и имеющегося радиуса действия будет вполне достаточно. При этом истребители не будут размещаться близко к границе с Россией или линии боевого соприкосновения.

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