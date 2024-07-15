ВСУ пока не вышли на такие оборонительные рубежи, которые позволили бы перейти к глухой обороне.

На некоторых направлениях российские наступательные действия приостановлены, однако в других местах враг активизировал свое движение.



Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов проанализировал текущие горячие точки на фронте и объяснил, почему оккупанты до сих пор могут продвигаться вперед.

На большинстве направлений россияне не добились значительных успехов. Тем не менее, они продолжают наступление, игнорируя потери, которые несут. Такая стратегия уже не вызывает удивления, так как она используется постоянно.

"Однако существует и другая причина, по которой оккупанты продолжают движение. На большинстве оперативных направлений ВСУ не вышли на такие оборонительные рубежи, которые позволили бы перейти к глухой обороне. Например, на Покровском направлении река Волчья и каскад водохранилищ от Кураховского вверх могут служить естественными рубежами обороны" - делится эксперт.

Эта территория непроходима для тяжелой техники и личного состава. Сейчас на Покровском направлении ВСУ планомерно отступают, изматывая противника в оборонительных боях.

Ранее Жданов заметил, украинские военные сталкиваются с превосходящими силами врага, включая пехоту, технику, артиллерию и авиацию. Обстановка остается крайне тяжелой и напряженной. Россияне несут значительные потери, однако их резервы позволяют продолжать атаки, и они постоянно вводят новые силы, стремясь сломить сопротивление украинской армии

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