В России на данный момент может быть накоплено до тысячи ракет разных типов. Это означает, что если даже 100 ракет будут использоваться одновременно, их хватит на 10 массированных ударов, об этом рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Недавно в рф заявили, что это лишь начало, что указывает на возможные повторные атаки с целью давления на Украину для подписания капитуляции. Жданов отмечает, что интенсивность ударов будет зависеть от ситуации внутри России и степени контроля Путина над ситуацией.

"Такие удары могут повторяться еженедельно или даже чаще, если он решит усилить давление на Украину. Но у нас должно быть уже достаточно ракет для комплексов ПВО. В последние пакеты военно-технической помощи постоянно включаются ракеты для ПВО. Испания передала дополнительные ракеты, также Япония и США" - заметил эксперт.

Жданов подчеркивает, что проблема заключается не в нехватке ракет, а в других факторах.

Ранее эксперт поделился, на большинстве направлений россияне не добились значительных успехов. Тем не менее, они продолжают наступление, игнорируя потери, которые несут. Такая стратегия уже не вызывает удивления, так как она используется постоянно.

На большинстве оперативных направлений ВСУ не вышли на такие оборонительные рубежи, которые позволили бы перейти к глухой обороне.

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