На сегодняшний день армия РФ продолжает бросать резервы на Покровское направление, одновременно атакуя на других фронтах.

Россия сосредотачивает свои последние оперативные ресурсы на продвижении в Донецкой области. Основные цели — Торецк, Часов Яр и трасса "Покровск — Константиновка".



Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов, внимание к Покровскому направлению и Донецкой дуге связано с начавшимся в прошлом году наступлением, для которого были подготовлены значительные резервы.

"Эти подготовленные войска теперь брошены в бой. Захват Авдеевки и продвижение на запад стали результатом тщательно спланированного наступления, которое, по замыслу противника, должно было завершиться захватом Донецкой области. Однако, они не смогли этого достичь" - делится эксперт.

На сегодняшний день армия РФ продолжает бросать резервы на Покровское направление, одновременно атакуя на других фронтах, что истощает их потенциал. В фокусе внимания находится Торецк, который россияне пытаются окружить через прилегающие населенные пункты.

По словам Жданова, оккупанты стремятся окружить Часов Яр и продвинуться к трассе "Покровск — Константиновка", чтобы усложнить логистику на всем этом участке фронта.

Ранее он заметил, россияне сталкиваются с дефицитом ракет, но продолжают их производство, что подтверждает разведка, указывающая на выпуск до 100 ракет различных типов в месяц. Это свидетельствует о подготовке к новым атакам, несмотря на проблемы с производством.

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