Эксперт прокомментировал информацию о том, что россияне на фронте, в том числе на Харьковском направлени, усилили наступление.

Военный аналитик, директор New Geopolitics Research Михаил Самусь прокомментрировал эту информацию в интервью Ukrlife.

"Я не скажу, что они активизировались. Наступление России идёт и продолжается с октября прошлого года с различными акцентами, с различными возможностями на разных направлениях с тактикой, которую они начали еще в мае по растяжению наших ресурсов и резервов, в том числе, попытки на Харьковском и на Сумском направлении, попытки проведения ИПСО по поводу Беларуси, в принципе, ничего нового", - сообщил военный аналитик.

Также Самусь добавил, что интенсивность действительно зашкаливает: сейчас идёт около 150 боестолкновений на сутки.

Чтобы было понятно, эксперт навел пример, когда были бахмутские события или Авдеевка - там было около 100, сейчас интенсивность больше.

Причём держится, говорит военный эксперт, уже несколько месяцев такая интенсивность, и это объясняется тем, что Россия наступает не на одном направлении, как было в случае с Бахмутом или Авдеевкой, где было видно направление главного удара и были ещё какие-то вспомогательные.

Сейчас буквально каждую неделю у России новое главное направление удара - это конечно же объясняется тем, что вооруженные силы Украины обороняются очень мужественно и качественно, и России не удаётся прорвать фронт.

Они пытаются на одном направлении, есть какие-то, например, продвижения, но дальше стопорится все.

Самусь сообщил, что если посмотреть на события за последние недели, то они постоянно пытаются наступать везде, перенося акценты с одного направления на другое - это объясняется тем, что им не удаётся где-то достичь успеха и начинать развивать этот успех, поэтому им приходится постоянно переносить усилия на разных направлениях.

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