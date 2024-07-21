Потеря трассы Покровск–Константиновка в Донецкой области станет болезненной для Украины, но не приведет к прорыву фронта. Оккупация Часового Яра, напротив, станет более серьезной угрозой, заметил полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Битва за Покровск продолжается уже давно. Военные допускают неблагоприятный сценарий, при котором украинские силы могут потерять трассу Покровск–Константиновка. Однако это не станет радикальным изменением на фронте.

«Потеря участка дороги не приведет к окружению, но придется осуществлять по боковым полевым дорогам, что усложнит логистику. Более серьезной потерей станет оккупация города Часов Яр. В этом случае необходимо будет эвакуировать население из Дружковки, Константиновки, Славянска и Краматорска. Боевые действия переместятся на эту зону» - заметил эксперт.

Жданов рассказал, российские силы усилили штурмы вблизи Торецка с целью захвата Константиновки, ключевого города в Донецкой области.

«На Торецком направлении ситуация начала осложняться в прошлом месяце, когда российские войска начали новое наступление. Это связано с тем, что в данный момент цель врага - быстро захватить Торецк, чтобы иметь прямой выход на Константиновку» - делится эксперт.

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