Оккупанты могут задумать прорыв в направлении Тихое – Волчанские Хутора, чтобы избежать трудностей с форсированием Волчьей.

Российские оккупанты провели перегруппировку своих войск в составе группы «Белгород» (которая также включает контингенты из Курской, Брянской и Белгородской областей), делится полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт заметил, после этой перегруппировки оккупационные войска пытаются и будут пытаться восстановить свои позиции в районе Глубокого.

"Их возможности в этом плане ограничены, но они продолжат попытки, параллельно стремясь расширить зону контроля в Волчанске. Город почти полностью разрушен: уничтожаются каждое здание, артиллерийским огнем и управляемыми авиационными бомбами. Кроме того, они могут попытаться продвинуться в направлении Бугроватка – Прилипка, перейдя на левый берег Северского Донца" - рассказал эксперт.

По словам Жданова, не исключается также, что они попытаются прорваться в направлении Тихое – Волчанские Хутора, чтобы избежать трудностей с форсированием Волчьей. Их план включает охват Волчанска с западной и восточной сторон.

Ранее военный эксперт рассказал, российские войска продвинулись к северу и западу от Очеретино в направлении Покровска, а также совершили незначительное продвижение в сторону поселка Нью-Йорк, который является хорошо укрепленным районом и последней точкой линии фронта, существовавшей до полномасштабного вторжения в феврале 2022 год

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