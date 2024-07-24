Российские захватчики не успевают восстанавливать свой потенциал, как в технике, так и в личном составе – на поле боя заметили важные изменения.

Наступление российских оккупантов продолжается, но санкции, изоляция РФ, ее невозможность восполнять быстро свои ресурсы сказываются на ситуацию на фронте.

Об этом заявил полковник запаса, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский. Анализируя обстановку на фронте, военный аналитик в эфире телеканала «Freedom» заявил, что на фронте продолжаются отчаянные попытки противника продвигаться там, где он имеет определенное превалирование в силах и средствах.

«Мы видим отчянные попытки противника прорваться к трассе, которая соединяет Покровск и Константиновку для того, чтобы перерзать эту комуникацию уже окончательно», - заявил Грабский.

По словам эксперта, россияне не считаются ни с потерями в личном составе и технике, пытаясь достичь хоть каких-нибудь результатов.

«С этим, к слову, связана определенная активность противника на Харьковском направлении, а также на Купянском, где они пытаются лезть вперед. Но цена вопроса очень велика, потому что такое растранжирование средств, боевого потенциала приводит к тому, что противник не успевает восполнять свои потери», - подчеркнул Грабский.

В итоге, заверил военный аналитик, качество боевой подготовки противника ослабевает. Россияне не успевают заканчивать боевую подготовку и вынуждены бросать в бой неподготовленные или не до конца обученные резервы.

Также Грабский подчеркнул, что комплекс санкций, изоляция России, отсуствие технологий и невозможность развития приводит к истощению, к невозможности восполнять свои ресурсы на поле боя быстрыми темпами. То есть, темпы уничтожения российской техники значительно превосходят темпы ее производства и восстановления.

Эксперт уверен, что если такими темпами Россия будет и дальше продолжать активные боевые действия, недалеко то время, когда они "вынуждены будут бросать в бои мотоциклистов".

«Но наростить военно-экономический потенциал до объемов, которые позволят РФ производить в достаточном количество оружие и боеприпасы, она в ее существующем состоянии не может. И поэтому мы слышим эти призывы к переговорам. Россия выдыхается», - уверен Грабский.

По словам аналитика, в обозримом будущем Россия уже не сможет проводить наступтельные операции. А именно - в течение года оккупанты могут перейти к стратегической обороне.

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