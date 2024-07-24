Наступление российских оккупантов продолжается, но санкции, изоляция РФ, ее невозможность восполнять быстро свои ресурсы сказываются на ситуацию на фронте.
Об этом заявил полковник запаса, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский. Анализируя обстановку на фронте, военный аналитик в эфире телеканала «Freedom» заявил, что на фронте продолжаются отчаянные попытки противника продвигаться там, где он имеет определенное превалирование в силах и средствах.
«Мы видим отчянные попытки противника прорваться к трассе, которая соединяет Покровск и Константиновку для того, чтобы перерзать эту комуникацию уже окончательно», - заявил Грабский.
По словам эксперта, россияне не считаются ни с потерями в личном составе и технике, пытаясь достичь хоть каких-нибудь результатов.
«С этим, к слову, связана определенная активность противника на Харьковском направлении, а также на Купянском, где они пытаются лезть вперед. Но цена вопроса очень велика, потому что такое растранжирование средств, боевого потенциала приводит к тому, что противник не успевает восполнять свои потери», - подчеркнул Грабский.
В итоге, заверил военный аналитик, качество боевой подготовки противника ослабевает. Россияне не успевают заканчивать боевую подготовку и вынуждены бросать в бой неподготовленные или не до конца обученные резервы.
Также Грабский подчеркнул, что комплекс санкций, изоляция России, отсуствие технологий и невозможность развития приводит к истощению, к невозможности восполнять свои ресурсы на поле боя быстрыми темпами. То есть, темпы уничтожения российской техники значительно превосходят темпы ее производства и восстановления.
Эксперт уверен, что если такими темпами Россия будет и дальше продолжать активные боевые действия, недалеко то время, когда они "вынуждены будут бросать в бои мотоциклистов".
«Но наростить военно-экономический потенциал до объемов, которые позволят РФ производить в достаточном количество оружие и боеприпасы, она в ее существующем состоянии не может. И поэтому мы слышим эти призывы к переговорам. Россия выдыхается», - уверен Грабский.
По словам аналитика, в обозримом будущем Россия уже не сможет проводить наступтельные операции. А именно - в течение года оккупанты могут перейти к стратегической обороне.
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