Российские захватчики атаковали Харьков, пишет Politeka.net.
Сначала в Харьковской ОГА призвали жителей места находиться в укрытиях.
«Оккупанты наносят удары! Будьте в укрытиях!», - предупредил Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Впоследствии оккупанты совершили повторные удары по городу.
В ОГА сообщили, что около пяти часов утра россияне ударили по Малоданиловской общине.
В результате атаки есть возгорание гражданского здания.
В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города.
По уточненным данным, один гражданский мужчина получил ранения.
"Без госпитализации", - уточнил Синегубов.
Также стало известно о последствиях второго прилета - удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем.
Предварительно, Харьков сегодня оккупанты обстреливали ракетами С-300.
В полиции Харьковской области срочно обратились к населению с призывом не выкладывать фото и видео попаданий:
"Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей!"
В настоящее время угроза остается для Киевской, Черкасской и Харьковской областей.
«Угроза применения ударных БПЛА», – сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
Добавим, что минувшей ночью взрывы также гремели в Киевской и Кривом Роге.
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