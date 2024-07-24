Российские военные ударили по Харькову – что известно о последствиях на данный момент и в каких областях Украины сейчас сохраняется угрозы ударов.

Российские захватчики атаковали Харьков, пишет Politeka.net.

Сначала в Харьковской ОГА призвали жителей места находиться в укрытиях.

«Оккупанты наносят удары! Будьте в укрытиях!», - предупредил Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Впоследствии оккупанты совершили повторные удары по городу.

В ОГА сообщили, что около пяти часов утра россияне ударили по Малоданиловской общине.

В результате атаки есть возгорание гражданского здания.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города.

По уточненным данным, один гражданский мужчина получил ранения.

"Без госпитализации", - уточнил Синегубов.

Также стало известно о последствиях второго прилета - удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем.

Предварительно, Харьков сегодня оккупанты обстреливали ракетами С-300.

В полиции Харьковской области срочно обратились к населению с призывом не выкладывать фото и видео попаданий:

"Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей!"

В настоящее время угроза остается для Киевской, Черкасской и Харьковской областей.

«Угроза применения ударных БПЛА», – сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

Добавим, что минувшей ночью взрывы также гремели в Киевской и Кривом Роге.

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