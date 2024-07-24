Оккупанты снова ударили по Одесской области – появились кадры с места новой атаки и данные о пострадавших.

Российские войска минувшей ночью атаковали Одесчину, пишет Politeka.net. Под ударом оккупанта оказался Измаил.

На данный момент известно, что есть пострадавшие – госпитализированы три человека.

"В результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесчины", - сообщили в Одесской ОГА.

Добавим, что на утро оккупанты также атаковали город Харьков. В результате ракетных баллистических обстрелов повреждено промышленное здание, пять автомобилей, один дом.

Взрывы прогремели и в Харьковском районе

«Малоданиловская ТГ, с. Лесное, Экопарк. В результате обстрела БПЛА горело здание конюшни. Пострадали два человека 41 и 18 лет», – сообщают в Харьковской ОВА.

Также сообщается, что на Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону наших войск.

"С начала суток враг совершил 11 безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении подразделения украинских войск отбивают три атаки противника в сторону Песчаного, Стельмаховки и Андреевки.

«Ситуация контролируется. Враг уже получил жесткий отпор у Глушковки и Петропавловки и подсчитывает свои потери», - сообщили в ОВА.

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