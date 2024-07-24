Російські загарбники атакували Харків, пише Politeka.net.
Спочатку в Харківській ОДА закликали мешканців місця перебувати в укриттях.
«Окупанти завдають ударів! Будьте в укриттях», - попередив Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Згодом окупанти здійснили повторні удари по місту.
В ОДА повідомили, що близько п’ятох години ранку росіяни вдарили по Малоданилівській громаді.
Внаслідок атаки є загорання цивільної будівлі.
У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста.
За уточненими даними, один цивільний чоловік зазнав поранень.
«Без госпіталізації», - уточнив Синєгубов.
Також стало відомо про наслідки другого прильоту - удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого.
Попередньо Харків сьогодні окупанти обстрілювали ракетами С-300.
В поліції Харківської області терміново звернулися до населення із закликом не викладати фото і відео влучань:
"Не допомогайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей!".
На даний момент загроза залишається для Київської, Черкаської і Харківської областей.
«Загроза застосування ударних БпЛА», - повідомили в Повітряних силах ЗС України.
Додамо, що минулої ночі вибухи також гриміли на Київщині і у Кривому Розі.
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