Можно говорить о контрнаступлении уже в следующем сезоне.

Если ВСУ перейдут в контрнаступление в этом году, это случится не раньше осени, сообщил полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Причины этого включают необходимость формирования и полного оснащения новых бригад гвардии наступления, так как текущие ресурсы с трудом позволяют удерживать позиции на поле боя.

"Зеленский в одном из интервью упоминал, что осенью у нас может появиться возможность для проведения контрнаступательных операций. Это реальный срок на сегодняшний день, если удастся сформировать бригады. Упоминалось о 14 бригадах, но точное количество остается военной тайной. В прошлом году у нас было 12 бригад для начала контрнаступательных действий. Эти бригады должны быть технически оснащены, вооружены и обучены" - заметил эксперт.

Военный эксперт также отметил важное условие для начала контрнаступления. По его словам, сейчас необходимо 3-4 месяца на подготовку каждой бригады.

Эти бригады будут готовы к выполнению задач только при условии, что партнеры предоставят весь запрашиваемый комплект техники и вооружения. Если это условие будет выполнено, тогда можно говорить о контрнаступлении к концу осени.

"Война заканчивается только тогда, когда одна из сторон достигает своих целей. Россия стремится захватить украинские территории и заставить Украину отказаться от них, что невозможно, так как изменить Конституцию и вычеркнуть эти территории нельзя, а цивилизованный мир этого никогда не признает" - ранее рассказал эксперт.

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