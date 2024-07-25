В России произошла новая авиакатастрофа – появились важные подробности и данные, удалось ли кому-либо выжить.

Россию сотрясла очередная авиакатастрофа, пишет Politeka.net.

В Калужской области страны-агрессора произошло крушение воздушного судна – рухнул Ми-28. Инцидент произошел в Калужской области страны-агрессора.

На данный момент известно, что вертолет был «охотником за БПЛА» и возвращался с боевой задачи на границе с Брянской областью

Официальная причина авиакатастрофы - техническая неисправность на борту. Во время полета экипаж обнаружил пожар в кабине из-за поломки в двигателе.

Комментируя катастрофу, известный военный аналитик, военно-политический обозреватель группі "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, почему в принципе у россиян есть проблемы с Ми-28.

По словам Коваленко, Ми-28 это очень, очень проблемный вертолёт, созданный с огромным количеством дефектов и недочётов.

«За 40 лет эксплуатации ни один недостаток вертолёта не был устранён. Системы Ми-28 не только отличались капризностью и ненадёжностью, но и критической зависимостью от погодных условий, которые могли привести даже к потере управления машиной, дезориентации пилотов», - рассказал Коваленко.

По словам эксперта, в условиях пасмурной погоды в Украине, весной 2022, Ми-28 делали своих пилотов слепыми и глухими, что в свою очередь делало их легкой мишенью для мобильных групп с ПЗРК.

Также Коваленко сообщил, что россия пыталась «слить» Ми-28 африканским странам, но им это не удалось.

Добавим, тем временем выяснилась судьба экипажа рухнувшего вертолета. Жертвами авиакатастрофы стали два человека.

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