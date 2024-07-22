Исследование показало, что выбросы двух самых мощных парниковых газов в Китае существенно возросли за последнее десятилетие.

Перфторуглероды используются в Китае и мире в процессах производства телевизоров с плоским экраном и полупроводников, или как побочные продукты при выплавке алюминия.

Они гораздо эффективнее удерживают тепло в атмосфере, чем CO2, и могут сохраняться в атмосфере Земли тысячи лет, в отличие от CO2, который может сохраняться до 200 лет .

Исследовательская группа под руководством Минде Аня из Массачусетского технологического института изучила выбросы двух конкретных перфторуглеродов, тетрафторметана и гексафторэтана, время жизни обоих в атмосфере которых составляет 50 000 и 10 000 лет соответственно.

Проанализировав атмосферные наблюдения в девяти городах Китая с 2011 по 2021 год, они обнаружили, что оба газа продемонстрировали рост выбросов в Китае на 78%, а к 2020 году они составили 64–66% мировых выбросов тетрафторметана и гексафторэтана.

Однако, хотя уровни выбросов фторуглеродов растут с тревожной скоростью, на CO2 по-прежнему приходится около 76% от общего объема выбросов парниковых газов.

Рост выбросов в Китае оказался достаточным, чтобы объяснить рост глобальных выбросов за тот же период, что говорит о том, что Китай является основным источником выбросов тетрафторметана и гексафторэтана в атмосферу во всем мире.

Было установлено, что выбросы в основном происходят из малонаселенных промышленных зон в западных регионах Китая и, как полагают, связаны с использованием перфторуглеродов в алюминиевой промышленности.

Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером алюминия: в прошлом году объем производства в стране достиг рекордного уровня в 41,5 млн тонн.

Являясь существенным источником выбросов CO2, производство алюминия также имеет важное значение для перехода от ископаемого топлива к более чистым возобновляемым источникам энергии, помогая производить множество низкоуглеродных технологий, таких как солнечные панели, электромобили и ветряные турбины.

Такие организации, как Всемирный экономический форум, утверждают, что алюминиевая промышленность должна действовать немедленно, чтобы найти баланс между обеспечением эффективного производства и смягчением негативного воздействия отрасли на климат.

Источник: theguardian.