В полиции рассказали подробности страшного убийства, всколыхнувшего всю страну.
Жертвой преступников стал активист и волонтер, человек, которого многие знали - Михаил Тонконогий, пишет Politeka.net.
Связь с Михаилом исчезла 22 июля. В тот день камеры зафиксировали 32-летнего Михаила за рулем его автомобиля Skoda, когда он в Днепре ехал по проспекту Слобожанскому в сторону Подгородного.
В Сети появились объявления о поиске мужчины:
«Исчез 32-летний Михаил Тонконогий, председатель профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепропетровской области. 22 июля он уехал с места жительства в областном центре. Пока нет данных, где мужчина находится. Известно, что Михаил двигался на автомобиле Skoda Octavia синего цвета по Слобожанскому проспекту в направлении Подгородного…».
Впоследствии страшные опасения относительно судьбы Михаила оправдались.
Сначала появилась информация, что было найдено тело по внешним признакам похожее на Михаила, а вскоре стало известно, что мужчина действительно погиб.
Что именно произошло и где было найдено тело, рассказали в полиции.
Тело Михаила Тонконогого с огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе возле одного из садовых обществ Днепра.
Нападавшие выстрелили в Михаила шесть раз. Тело злоумышленники зарыли, а его автомобиль спрятали в заранее арендованном гараже.
Как рассказали в полиции, 22 июля подозреваемые договорились с Михаилом о встрече, в ходе которой между ними возник конфликт.
Застрелив активиста, преступники выбросили оружие в водоем, зарыли тело и спрятали его авто в гараж.
Также в полиции рассказали, кто подозревается в этом страшном преступлении . Были задержаны двое мужчин: 39-летний житель с. Слобожанское, а также 23-летний житель Днепра.
Во время обысков в автомобиле и в гараже задержанных были изъяты вещественные доказательства, «которые могут представлять интерес для следствия».
Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Убийство Михаила Тонконогого ошеломило украинцев. В соцсетях люди выражают соболезнования
«Такой молодой, еще жить и жить»,
«Нелюди....Ужас»,
"Светлая память".
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