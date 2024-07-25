Криваві вбивства сталися в українській столиці – в поліції розповіли подробиці того, що сталося і опублікували фото.

Так, повідомлення про вбивство надійшло до Дарницького управління поліції Києва, пише Politeka.net з посиланням на столичних правоохоронців.

На місце злочину негайно прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції і виявили страшну картину: закривавлене тіло чоловіка.

Вбитим виявився 41-річний місцевий мешканець. Загинув киянин від ножового поранення.

Правоохоронці почали розслідування і з’ясували всі обставини трагедії.

Так, було встановлено, що загиблий запросив у гості 43-річного сусіда і саме це запрошення стало для нього фатальним.

«Було встановлено, що його вбив 43-річний сусід, якого загиблий разом із жінкою запросили у гості», - розповіли в поліції подробиці жахіття, що сталося в звичайній багатоповерхівці Києва.

Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в якості аргументу гість вдарив чоловіка кухонним ножем у груди.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду. За скоєне обвинуваченому загрожує до п'ятнадцяти років в'язниці.

Додамо, раніше схожа трагедія сталася ще в одному районі Києва – Оболонському.

Там поліцейські отримали повідомлення від чоловіка про те, що в квартирі він виявив мертвим свого знайомого. Заявник запевнив поліцейських, що з потерпілим він спілкуваввся напередодні. Однак наступного дня, нібито не додзвонившисьдо сусіда, киянин виявив його без ознак життя у власній квартирі.

Втім, під час розслідування з’ясувалася страшна правда - до вчинення злочину причетний сам 44-річний заявник.

Як розповіли в поліції, зловмисник прийшов у гості до загиблого та чоловіки спільно розпивали алкоголь. Надалі між ними виникла сварка, у ході якої фігурант накинувся на господаря та завдав йому удари кулаками у голову.

Бив настільки сильно, що чоловік загинув.

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