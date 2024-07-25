Щойно стало відомо, що людина, яку підозрюють у скоєнні вбивства Ірини Фаріон була затримана – перші подробиці.

Підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон вдалося затримати, пише Politeka.net.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон», - йдеться у заяві президента України.

Що відомо про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон на даний момент.

За словами президента України, операція із затримання була дуже непростою.

«Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб», - повідомив Зеленський.

Відомо, що підозрбваному у вбивстві Ірини Фаріон всього 18 років.Тривають необхідні слідчі дії та експертизи.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оприлюднили фото молодої людини, що може бути причетною до вбивства Ірина Фаріон.

Також стали відомі нові трагічні подробиці вбивства Ірини Фаріон.

Донька вбитої у Львові української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон розповіла, що напередодні смерті її мама збиралася у відпустку із сім'єю. Також стало відомо, що у день смерті вона забирала онука Дмитра із садочка.

"В неї було відчуття якесь…", – розповіла донька Фаріон у своєму першому інтерв’ю після трагедії.

За словами Софії, перед днем злочину родина помічала символи, та і сама мовознавиця, схоже, мала якісь відчуття, адже робила певні нехарактерні для неї дії.