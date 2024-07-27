В ближайшее время ситуация осложнится как в плане укомплектованности личным составом и техникой, так и в сфере логистики.

Через месяц-полтора российские войска не смогут вести активные наступления на многих участках фронта и будут вынуждены перейти к обороне.

Как поделился полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов, несмотря на наличие значительных запасов, возможности пополнения личного состава уменьшаются в условиях потерь на фронте.

"Ситуация в российских подразделениях остается сложной. Вражеские подразделения укомплектованы техникой и личным составом максимум на 70%, а в большинстве случаев - на 50-70%. Полностью укомплектованные подразделения встречаются крайне редко. Кроме того, российские войска сталкиваются с проблемами в сфере обеспечения горюче-смазочными материалами " - делится эксперт.

Жданов также напомнил, что несколько недель назад начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял о скором переходе российской армии к стратегической обороне из-за невозможности восполнения потерь в личном составе в нужных объемах.

Самые жестокие бои продолжаются на Краматорском, Торецком и Покровском направлениях, где количество атак российской армии значительно возросло.

На Краматорском направлении враг пытается найти слабое место в линии обороны, атакуя преимущественно на севере и юге. На севере, в районе Калиновки, враг может пересечь подземный канал, если удастся прорвать оборону ВСУ, чего пока не произошло. На юге россияне пытаются обойти по трассе на Покровск до перекрестка на Константиновку, чтобы зайти с юга на Часов Яр.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, может ли НАТО все-таки закрыть небо над Украиной.

Введение западных войск решило бы проблему с нехваткой резервов ВСУ: мнение эксперта.

Почему зимой отключений света не было, а теперь есть: ДТЭК дал ответ.