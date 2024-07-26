Оккупированный Россией Крым остается под прицелом украинских сил.
В результате враг несет большие потери не только в Черном море, подсчитывая подбитые и уничтоженные корабли, но и на суше.
Новые взрывы прогремели в Крыму на терротории российского военного аэродрома Саки. Судя по кадрам, которые в последствии появились в Сети, зарево от пожара после удара было видно издалека. Также местные сообщали о звуках детонации боекомплекта.
Позже появились новые подробности удара по аэродрому в оккупированном Крыму.
Как сообщают неофициальные источники, в результате попадания по боекомплекту произошел пожар.
Ранены двое военнослужащих – оккупанты получили осколочные ранения.
Количество погибших не сообщается, но в телеграм-каналеFighterbomber намекают, что без жертв не обошлось.
По неподтвержденным данным, удар был нанесен ракетой ATACMS, которая поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе Крыма.
В результате была уничтожена установка радиолокационной станции.
Добавим, что тем временем мир предупреждают о новой войне, которую может начать Путин.
Так, новый командующий вооруженными силами Королевства Генерал Роланд Уокер ссчитает, что у Британии есть три года, чтобы подготовиться к войне.
По его словам, одной из главных угроз, с которыми Великобритания столкнется в ближайшие годы - будет разгневанная Россия, которая может отомстить Западу за поддержку Украины, независимо от того, кто победит в войне.
Уокер предупреждает, что Путин будет "очень и очень опасным", когда выйдет из войны в Украине и непременно "захочет возмездия".
«Все дело в том, что если вы посчитаете, что они пришли в упадок, они с ревом вернутся, чтобы отомстить. У нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться, действовать и обеспечить восстановление надежных сухопутных сил для поддержки стратегии сдерживания», - цитирует генерала BBC.
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Сегодня ночью подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму — Генштаб
Информация о последствиях удара уточняется.
Важно отметить, что аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в который раз не смогли защитить важный военный объект России.
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