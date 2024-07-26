Стали известны последствия новых взрывов во временно оккупированном Крыму, количество раненых среди российских военных, а также, где может начаться следующая война Путина.

Оккупированный Россией Крым остается под прицелом украинских сил.

В результате враг несет большие потери не только в Черном море, подсчитывая подбитые и уничтоженные корабли, но и на суше.

Новые взрывы прогремели в Крыму на терротории российского военного аэродрома Саки. Судя по кадрам, которые в последствии появились в Сети, зарево от пожара после удара было видно издалека. Также местные сообщали о звуках детонации боекомплекта.

Позже появились новые подробности удара по аэродрому в оккупированном Крыму.

Как сообщают неофициальные источники, в результате попадания по боекомплекту произошел пожар.

Ранены двое военнослужащих – оккупанты получили осколочные ранения.

Количество погибших не сообщается, но в телеграм-каналеFighterbomber намекают, что без жертв не обошлось.

По неподтвержденным данным, удар был нанесен ракетой ATACMS, которая поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе Крыма.

В результате была уничтожена установка радиолокационной станции.

Добавим, что тем временем мир предупреждают о новой войне, которую может начать Путин.

Так, новый командующий вооруженными силами Королевства Генерал Роланд Уокер ссчитает, что у Британии есть три года, чтобы подготовиться к войне.

По его словам, одной из главных угроз, с которыми Великобритания столкнется в ближайшие годы - будет разгневанная Россия, которая может отомстить Западу за поддержку Украины, независимо от того, кто победит в войне.

Уокер предупреждает, что Путин будет "очень и очень опасным", когда выйдет из войны в Украине и непременно "захочет возмездия".

«Все дело в том, что если вы посчитаете, что они пришли в упадок, они с ревом вернутся, чтобы отомстить. У нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться, действовать и обеспечить восстановление надежных сухопутных сил для поддержки стратегии сдерживания», - цитирует генерала BBC.

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Сегодня ночью подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму — Генштаб

Информация о последствиях удара уточняется.

Важно отметить, что аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в который раз не смогли защитить важный военный объект России.

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