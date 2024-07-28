Российская армия готовится к массированному ракетному удару по Украине, и атаки ударными беспилотниками будут продолжаться.

В последних атаках ударными беспилотниками можно отметить одно важное изменение: россияне стали планировать более сложные маршруты полета для будущей массовой атаки по нашим городам, о чем рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Когда "Шахеды" подлетают к цели, они начинают кружить в воздухе и менять высоту, что значительно усложняет их сопровождение. Радиолокационные станции обнаруживают и отслеживают эти беспилотники, создавая условия для их гарантированного поражения, делится эксперт.

Оператор, получив соответствующее уведомление на экране, нажимает кнопку для запуска ракеты. Мобильные группы открывают огонь по команде операторов радиолокационных станций.

"Однако, когда беспилотник маневрирует, он может выйти из зоны наблюдения радиолокационной станции. Это снижает процент сбитых беспилотников во время последних атак. Российская армия готовится к массированному ракетному удару по Украине, и атаки ударными беспилотниками будут продолжаться до последнего дня боевых действий" - поделился эксперт.

Российские войска продолжают интенсивные наступательные действия в направлении Покровска, где ведутся ожесточенные бои в ряде населенных пунктов.

"Россиянам наносятся значительные потери, и существует вероятность, что в июле эти потери будут рекордными для российских войск. В связи с этим оккупантам становится все труднее сосредоточиться на Покровском направлении, которое связано с Торецким и Нью-Йоркским направлениями" - делится эксперт.

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