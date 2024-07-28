В течение следующего месяца-полтора до начала осенних дождей, россияне будут пытаться атаковать в одном районе на Запорожском фронте.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан пояснил, что россияне стремятся выполнить стратегическую задачу – полностью захватить Луганщину, Донетчину, Запорожье и Херсонщину.

Российские оккупанты сокращают зону активных боевых действий, сузив ширину фронта до 200 километров. Однако в некоторых районах они продолжат наступление, особенно оставляя силы и ресурсы в Донецкой области.

Враг, вероятно, сосредоточится на Покровском направлении, чтобы попытаться выйти на административные границы региона.

"Возможно, россияне свернут наступательные действия на Харьковщине, хотя могут попытаться продвинуться по Днепру в Херсонской области, но, вероятно, их активность там быстро утихнет. В течение следующего месяца-полтора до начала осенних дождей, россияне будут пытаться атаковать в районе Работино на Запорожье, а также, возможно, попытаются выдвинуться в сторону Гуляйполя или Большой Новоселки" - делится эксперт.

Эти попытки будут носить ограниченный характер и не будут частью крупномасштабного наступления.

Со временем российские силы, вероятно, перейдут в режим обороны, оставив активные наступательные действия только на Востоке, в направлении Покровского. Все будет зависеть от ситуации на момент сворачивания наступательных действий на других фронтах.

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