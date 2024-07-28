Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан пояснил, что россияне стремятся выполнить стратегическую задачу – полностью захватить Луганщину, Донетчину, Запорожье и Херсонщину.

Российские оккупанты сокращают зону активных боевых действий, сузив ширину фронта до 200 километров. Однако в некоторых районах они продолжат наступление, особенно оставляя силы и ресурсы в Донецкой области.

ВСУ, фронт, война

Враг, вероятно, сосредоточится на Покровском направлении, чтобы попытаться выйти на административные границы региона.

"Возможно, россияне свернут наступательные действия на Харьковщине, хотя могут попытаться продвинуться по Днепру в Херсонской области, но, вероятно, их активность там быстро утихнет. В течение следующего месяца-полтора до начала осенних дождей, россияне будут пытаться атаковать в районе Работино на Запорожье, а также, возможно, попытаются выдвинуться в сторону Гуляйполя или Большой Новоселки" - делится эксперт.

Эти попытки будут носить ограниченный характер и не будут частью крупномасштабного наступления.

Со временем российские силы, вероятно, перейдут в режим обороны, оставив активные наступательные действия только на Востоке, в направлении Покровского. Все будет зависеть от ситуации на момент сворачивания наступательных действий на других фронтах.

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