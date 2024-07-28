Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец на YouTube канале 5 канала рассказал о текущей обстановке на фронте в Купянском и Харьковском направлениях.

На Купянском направлении ситуация продолжает оставаться напряженной. По словам Машовца, последние продвижения противника в направлении Оскола, включая населенные пункты Песчаное и Степная Новоселовка, создают серьезную угрозу

"Расстояние от передовых позиций противника до реки Оскол составляет около 10 километров. Противник может при определенных условиях разрезать украинский плацдарм на две части: северную, с центром в Купянске-Узловом, и южную – в Боровой. Что касается Харьковского направления, то цели российской стороны остались прежними" - делится эксперт.

Машовец считает, что в ближайшее время россияне попытаются форсировать реку Волчья в районе Волчанска и продвигаться в сторону Белого Колодца. Он отметил, что российские войска завершают перегруппировку, перебрасывая дополнительные силы и средства, включая войска воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Машовец также сообщил, что в настоящее время российские вооруженные силы перемещают ограниченное количество войск с одного направления на другое, используя их в качестве «пожарной команды», чтобы усилить необходимые участки фронта. Единственным направлением, где создана целенаправленная ударная группировка, является Покровское.

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