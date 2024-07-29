Теперь Кремль сосредоточил все свои усилия на полном захвате Донецкой области. Хотя Харьковская операция врага провалилась, им удалось оттянуть украинские силы с другой стороны.

В общей сложности количество атак на фронте уменьшилось, о чем рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

"Основные точки наступления оккупантов сейчас сосредоточены в районах трех городов: Часового Яра, Торецка и сельской местности к западу от Очеретино. Несмотря на интенсивные бои на Купянском направлении и на Юге, основные силы противник направил именно в Донецкую область" - заметил эксперт.

По его словам, россияне проводят постоянные ротации из-за заоблачных потерь. В частности, за Часов Яр враг уже положил 10 тысяч своих бойцов.

Наступление в Донецкой области свидетельствует о заметном изменении тактики российских командующих. Научившись на прошлых ошибках, они теперь достигают частичных успехов. Оккупанты также продолжают штурмовать стратегически важные Покровск и Константиновку.

Жданов сообщил, что российским войскам сначала удалось полностью окружить украинские подразделения возле Лозоватского на Покровском направлении. Командиры среднего звена приняли решение прорываться с боем, чтобы выйти из окружения, так как командир бригады не дал приказа на отход.

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