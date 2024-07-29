Если раньше российские командиры просто отправляли солдат на штурмы, то теперь они научились проводить одновременные и взаимоподдерживающие наступательные действия, постоянно оказывая давление на украинские ресурсы, об этом рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов, опираясь на данные Института изучения войны.
"Часть российских войск продвигается на запад и север через город Курахово. Если они захватят Торецк, Покровск и Константиновку, под угрозой окажется вся Донецкая область. Тем не менее, оккупанты вряд ли смогут захватить всю Донецкую область, несмотря на недавние достижения" - заметил эксперт.
По словам эксперта, вооруженные силы испытывают еще большее давление из-за летней жары. В начале этого месяца на некоторых участках фронта температура поднялась выше 40 градусов. Ранее некоторые из военных рассказывали с передовой, что там царит некий хаос.
Жданов заметил, в последних атаках ударными беспилотниками можно отметить одно важное изменение: россияне стали планировать более сложные маршруты полета для будущей массовой атаки по нашим городам.
Когда "Шахеды" подлетают к цели, они начинают кружить в воздухе и менять высоту, что значительно усложняет их сопровождение. Радиолокационные станции обнаруживают и отслеживают эти беспилотники, создавая условия для их гарантированного поражения, делится эксперт.
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