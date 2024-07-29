В начале этого месяца на некоторых участках фронта температура поднялась выше 40 градусов, что оказывает давление на ситуацию.

Если раньше российские командиры просто отправляли солдат на штурмы, то теперь они научились проводить одновременные и взаимоподдерживающие наступательные действия, постоянно оказывая давление на украинские ресурсы, об этом рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов, опираясь на данные Института изучения войны.

"Часть российских войск продвигается на запад и север через город Курахово. Если они захватят Торецк, Покровск и Константиновку, под угрозой окажется вся Донецкая область. Тем не менее, оккупанты вряд ли смогут захватить всю Донецкую область, несмотря на недавние достижения" - заметил эксперт.

По словам эксперта, вооруженные силы испытывают еще большее давление из-за летней жары. В начале этого месяца на некоторых участках фронта температура поднялась выше 40 градусов. Ранее некоторые из военных рассказывали с передовой, что там царит некий хаос.

Жданов заметил, в последних атаках ударными беспилотниками можно отметить одно важное изменение: россияне стали планировать более сложные маршруты полета для будущей массовой атаки по нашим городам.

Когда "Шахеды" подлетают к цели, они начинают кружить в воздухе и менять высоту, что значительно усложняет их сопровождение. Радиолокационные станции обнаруживают и отслеживают эти беспилотники, создавая условия для их гарантированного поражения, делится эксперт.

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