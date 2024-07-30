Возникает вопрос, решится ли Россия на атаки в ближайшее время или, учитывая возможные тенденции к середине августа, возьмет паузу.

Россия может предпринять действия, чтобы отразить украинскую операцию в Крынках и провести аналогичную, но, по их мнению, более успешную операцию.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт заметил, они стремятся создать так называемую санитарную зону, аналогичную той, что была создана на Харьковщине, только в другом регионе.

"Целью является создание для Украины определенных трудностей и демонстрация Западу, что украинские силы не способны перехватить инициативу, и она остается в руках российских войск. Перемещение сил на Запорожское направление и заявления Главнокомандующего Сырского в интервью указывают на возможное наступление оккупантов в этом регионе" - делится эксперт.

По мнению Мусиенко, украинский Генштаб уже осведомлен о планах врага. Еще месяц назад в СМИ появлялись кадры укрепления оборонных позиций на Запорожском направлении.

Возникает вопрос, решится ли Россия на атаки в ближайшее время или, учитывая возможные тенденции к середине августа, возьмет паузу. Вероятно, враг будет доукомплектовывать свои силы и может начать наступление на Запорожском направлении примерно в октябре.

Ранее эксперт заметил, оккупанты хотят выйти в Волчанск и продвинуться в сторону Купянской группировки, но пока не имеют достаточных сил для этого. Из-за этого они опрокидывают войска по другим направлениям, в том числе 83-ю бригаду из Краматорского направления и 155-ю отдельную механизированную бригаду морской пехоты из Кураховского направления.

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