Российский диктатор Путин хочет захватить сразу шесть регионов Украины – о каких городах он мечтает, какие перспективы для Украины на осень и чем для оккупантов обернулось летнее наступление.

Россия этой весной начала свою самую крупную наступательную операцию, с начала войны в феврале 2022-го.

Враг решил использовать то, что в Украине не хватает людей, боеприпасов и окопов.

Однако, как отмечали Россия, так и не смогла достичь своих самых амбициозных целей. Ни коллапса фронта, ни грандиозного российского прорыва не произошло, отмечали в The Telegraph. Но, предупреждали эксперты, битва за Донбасс может не стать решающим фактором в войне.

Издание подчеркивало, что важно не истощение военных ресурсов на фронте, а истощение и ущерб, нанесенный способности вести войну.

О том, что Путин не остановится на Донбассе, уверены и другие эксперты. Путин вообще мечтает о тотальном контроле над шестью регионами Украины.

По его мнению, эти области должны стать официально признанным мировым сообществом территорией России. Речь идет о Луганской, Херсонской, Запорожской области, а также Крыме и Севастополе.

И, как предупреждают эксперты, в ближайшее время российские захватчики будут пытаться восстановить позиции и ликвидировать плацдарм севернее Урожайного и в районе Роботиного, сообщало «ТСН» .

Двигаться по югу и до конца года выйти на левый берег реки Оскол. Среди планов врага – взять под контроль Волчанск и "зацепиться" за Липцы, чтобы начать там бои.

Кроме того, враг планирует продвигаться на Покровском и Торецком направлениях, которые считаются наиболее опасными.

Добавим, что с каждым днем ​​Россия уничтожает город Бахмутского района Донецкой области Торецк. Он находится всего в 20 километрах от оккупированной с 2014 года Горловки. В январе 2022 года здесь проживало 30 тысяч жителей.

Однако с каждым днем ​​превращается в руины и пепел.

«Так теперь выглядит город Торец Донецкой области. Здесь такое же "освобождение", как и везде. Россия выжигает город с характерным садистским удовольствием» , - прокомментировал страшные кадры детский обозреватель и журналист Денис Казанский.

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