Есть несколько мер, которые помогут решить вопрос с усилением фронта на Донбассе, в противном случае наши силы могут вытеснить.

На восточном направлении сейчас складывается тяжелая ситуация. Российская армия угрожает окружить украинские силы у Нью-Йорка. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, несколько дней назад подобная угроза возникала для бойцов 31-й отдельной механизированной бригады под Покровском.

"Причиной этого могут быть некомпетентность военного командования на местах или недостаток оружия и боеприпасов. Сложная ситуация и продвижение россиян на некоторых участках Востока связаны с сосредоточением внимания мира на теме переговоров между Россией и Украиной" - поделился эксперт.

Для решения этой проблемы необходимо перенаправить боеприпасы на восточный фронт и привлечь в строй силовиков, которых в Украине насчитывается несколько сотен тысяч. Если эти меры будут приняты, то Донбасс удастся удержать. В противном случае существует опасность вытеснения Вооруженных Сил Украины, заключил Свитан.

Ранее он заметил, для решения этой проблемы необходимо перенаправить боеприпасы на восточный фронт и привлечь в строй силовиков, которых в Украине насчитывается несколько сотен тысяч. Если эти меры будут приняты, то Донбасс удастся удержать. В противном случае существует опасность вытеснения Вооруженных Сил Украины, заключил Свитан.

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