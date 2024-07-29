Производители заявили о возможном использовании этих дронов в формации «стаи», что предполагает одновременное использование нескольких беспилотников.

Обнаруженный в Киеве неизвестный дрон-камикадзе оказался беспилотником «Гербера», разработанным конструкторским бюро имени Н. Ф. Гастелло.



Этот дрон значительно меньше по размерам, чем «Шахед», и изготовлен из дешевых материалов, таких как пенопласт. Военный аналитик Агил Рустамзаде в сети рассказал детальнее об особенностях данного дрона и возможных опасностях.

Он представляет собой универсальную платформу, которая может использоваться в трех вариантах: как камикадзе, для проведения радиоэлектронной разведки, и в качестве ложной цели, предназначенной для отвлечения, рассказал аналитик.

В варианте радиоэлектронной разведки он может собирать и передавать информацию о вражеских коммуникациях и электронных системах, что помогает координировать дальнейшие удары. В качестве ложной цели дрон может имитировать другие летательные аппараты, создавая помехи и дезинформацию для противника.

Производители заявили о возможном использовании этих дронов в формации «стаи», что предполагает одновременное использование нескольких беспилотников для выполнения координированных атак.

Ранее аналитик заметил, инфографика маршрутов Shahed-136 за прошлый месяц показывает, куда чаще всего теперь целят оккупационный войска.

Инфографика маршрутов Shahed-136 за июнь показывает, что за этот период было запущено 336 дронов. Основными целями стали Староконстантинов, Днепропетровская и Запорожская области.

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