Военный эксперт рассказал, какая сейчас в Украине ситуация с ПВО, и как можно будет защитить города от ударов управляемыми авиационными бомбами.

Системы Patriot могут защитить крупные города Украины от ракетных атак, но на линии фронта они не спасут от КАБов.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Анастасии Федор.

По словам эксперта, сейчас рф использует тактику зашвыривания нас КАБами, например, за последнюю неделю по району Торецка и Часового Яра оккупанты сбрасывали ежедневно примерно по 100 КАБов. Прилетает также по Славянску, Краматорску, Дружковке, Покровску и, конечно, по Харькову, ведь он близко к границе.

"КАБ - это такая болванка, которую не собьешь, почти без шансов сбить в воздухе, РЭБ не работает, потому что это летящая болванка. Ее самолеты сбрасывают не над нашей территорией, у нас нет шансов ее уничтожить ни системой ПВО, ни чем-то другим. Вражеские самолеты их где-то сбрасывают над оккупированным Донецком, и она дальше планирует, летит к нам этот КАБ", – объяснил Кирилл Сазонов.

Военный подчеркнул, что для борьбы с КАБами нам нужны истребители, и F-16 будут работать тоже как система противовоздушной обороны, сбивая вражеские самолеты.

"Но еще лучше сбивать не самолет, который сбросит КАБ на нас, не ракету, которая летит по Киеву или Одессе, Николаеву или Запорожью. Лучше сбивать этот самолет, когда он стоит на авиабазе, когда он стоит на аэродроме и еще готовится к вылету. То есть это ракеты, это дроны, которыми можно наносить удары по, их все знают, Энгельс-2, Оленья, другим аэродромам россии", – добавил Кирилл Сазонов.

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