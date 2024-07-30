Российские оккупанты собираются нанести по Украине новый массированный ракетный удар – какие цели они выбрали и к чему готовиться украинцам.

Российская армия завершает подготовку к очередному массированному удару по Украине.

В предыдущие дни враг совершал тренировочные вылета самолетов Ту-160 в формате, близкому к отработке ударов по Украине.

"Это свидетельствует о возможной подготовке россиян к привлечению таких самолетов для ударов", - пишет издание "LB" со ссылкой на источники в Силах обороны.

Также есть данные, какие цели выбрали российские захватчики. Есть вероятность, что под новую массовую ракетную атаку врага попадут энергетические объекты и транспортная инфраструктура.

Тревожное сообщение для украинцев было сделано и в Военно-Морских силах ВС Украины.

Согласно их данным, враг впервые вывел в море сразу три подлодки, которые являются ракетоносителями.

"Фактически, это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе. Иногда Черноморский флот называют подводным. Теперь это правда", - подчеркнул спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Как ранее отмечал Плетенчук, РФ применяет "Калибры" преимущественно тогда, когда наносит по Украине атаки с широкой номенклатурой ракет. Дело в том, что когда враг применяет их как отдельный вид вооружения, показатель ущерба может достигать 100%.

Поэтому обычно враг их использует в комбинированных атаках, чтобы усложнить рботу ПВО. Боевая часть этой ракекты – 450 килограммов.

По состоянию на 30 июля в Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет. B Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

B Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Добавим, что в это время появился прогноз, как уничтожение вагнеровцев может повлиять на ситуацию на фронте.

Так, согласно анализу экспертов Института изучения войны (ISW), после убийства и ранения наемников ЧВК Вагнер в Мали российские власти будут нуждаться в масштабной замене боевиков в Африке военнослужащими Африканского корпуса минобороны РФ.

Кроме того, часть корпуса Кремль уже перебросил в Харьковскую область для поддержки наступательных действий оккупантов. Так что россияне могут вывести часть войск из Харьковской области.

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