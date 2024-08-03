Каждый день российская армия продолжает терроризировать украинский народ, совершая все новые и новые преступления, унося жизнь украинцев, убивая и калеча взрослых и детей.

Самым кровавым военным преступлением России со дня полномасштабного вторжения есть удар по драматическому театру в Мариуполе 16 марта прошлого года.

Точное количество погибших до сих пор неизвестно и вряд ли когда-нибудь будет установлено – оккупанты после захвата города скрывают следы своих преступлений и сносят здание театра. Известно, что здание в Мариуполе использовалось как бомбоубежище при защите города. В нем скрывались от 500 до 1200 мирных обитателей.

Удары по зданиям областных администраций – еще одни страшные и кровавые преступления врага после 22 февраля 2024 года. Так, 1 марта в Харькове в результате такого удара погибли 29 человек и 35 были ранены – оккупанты ударили ракетами «Калибр». Впоследствии, 1 марта, враг атаковал здание ОГА в Николаеве. В результате этой атаки погибли 37 человек и 36 были ранены.

Уже в апреле произошел страшный теракт на вокзале в Краматорске. Оккупанты ударили по вокзалу двумя ракетами с кассетными боеголовками из комплекса «Точка У», когда тысячи людей, преимущественно женщины и дети, ждали эвакуационного поезда. Тогда на вокзале погиб 61 человек и 121 был ранен.

Ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге – еще одно страшное преступление РФ против Украины. Тогда погиб 21 человек, 59 получили ранения.

Впоследствии под ракетный удар попали обычный жилой дом в почти уничтоженном Временном Яру, убив 48 человек и Винница, где погибли 28 человек.

Еще одно страшное преступление РФ против украинцев – удар по оккупированной Еленовке. Тогда, 29 июля 2022 года, взорвался один из бараков исправительной колонии в Оленовке. Тогда погибли более 50 украинских военнопленных. Из 193 человек, прошедших Еленовку, домой вернулись менее двух десятков. Около 120 пропали без вести.

Кроме того, россияне убили 25 человек, ударив по двум общежитиям в Харькове, и еще 25 человек стали жертвами ракетного удара по пассажирским вагонам на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

В результате страшной атаки на гуманитарную колонну на выезде из Запорожья погибли более 30 человек, еще более 80 получили ранения.

Страшный ракетный удар по жилому дому в Днепре россияне совершили 14 января 2023 года и убили более 40 человек, среди которых шестеро детей.

Ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области – еще одна ужасная трагедия, причиной которой стала Россия.

5 октября 2023 года россия убила в этом населенном пункте 51 человека, среди них восьмилетнего ребенка.

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