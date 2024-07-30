Російські окупанти збираються нанести по Україні новий масований удар – які цілі вони обрали і в яких ракетах бойова частина досягає 450 кг.

Російська армія завершує підготовку до чергового масованого удару по Україні.

У попередні дні ворог здійснював тренувальні вильоти літаків Ту-160 у форматі, близькому до відпрацювання ударів по Україні.

«Це свідчить про можливу підготовку росіян до залучення таких літаків для ударів», - пише видання «LB» з посиланням на джерела у Силах оборони.

Також є дані, які цілі обрали російські загарбники. Існує ймовірність, що під нову масовну ракетну атаку ворога потраплять енергетичні об’єкти і транспортна інфраструктура.

Тривожне повідомлення для українців зробили і в Військово-Морських силах ЗС України.

Згідно із їхніми даними, ворог вперше вивів в море одразу три підводних човни, які є ракетоносіями.

"Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді Чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", - підкреслив речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Як раніше зазначав Плетенчук, РФ застосовує "Калібри" переважно тоді, коли завдає по Україні атаки із широкою номенклатурою ракет. Річ у тім, що коли ворог застосовує їх як окремий вид озброєння, показник збиття може сягати 100%.

Тому зазвичай ворог їх використовує в комбінованих атаках, щоб навантажити ППО. Бойова частина цієї ракекти - 450 кілограмів.

Станом на 30 липня в Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. B Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

B Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Додамо, що тим часом з’явився прогноз, як знищення вагнерівців може вплинути на ситуацію на фронті.

Так, згідно із аналізом експертів Інституту вивчення війни (ISW), після вбивства і поранення найманців ПВК Вагнера у Малі російська влада потребуватиме масштабної заміни бойовиків у Африці військовослужбовцями Африканського корпусу міноборони РФ.

Крім того частину корпусу Кремль вже перекинув у Харківську область для підтримки наступальних дій окупантів. Тож росіяни можуть вивести частину військ з Харківської області.

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