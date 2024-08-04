Потери российских военных за год войны с Украиной уже давно превысили потери СССР и РФ во всех войнах вместе после Второй мировой.

Темп потерь российских оккупантов тоже существенно превосходит потери в прошлых войнах. Сейчас на фоне наступления на севере Харьковской области россия продолжает нести рекордные потери.

По оценкам британской разведки, в мае и июне среднесуточные потери российских оккупантов были максимальными за все время полномасштабной войны. Всего за два месяца враг потерял более 70 тысяч человек убитыми и ранеными.

"Коэффициент потерь России, вероятно, будет продолжать превышать 1000 в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия продолжает пытаться превзойти украинские позиции массой", - заявляли в министерстве обороны Великобритании.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наступление врага на Харьковщине провалилось и обошлось российской армии около 20 тысяч убитых.

Напомним, что в битве за Бахмут, по разным оценкам, россия потеряла более 60 тысяч военных убитыми и ранеными.

Также огромные потери российская армия понесла в битве за Авдеевку, которая продолжалась с октября 2023 по февраль. Там российская армия потеряла почти 50 тысяч военных.

Ранее кровопролитное сражение развязалось в Северодонецке и Лисичанске. Потери российских захватчиков оценивают приблизительно в семь тысяч единиц личного состава.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, потери России в войне против Украины втрое больше, чем украинские, а на отдельных направлениях «даже еще выше».

«Их количество убитых гораздо больше», – заявил Сырский.

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Также напомним, что озвучен план освобождения Харьковщины.

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