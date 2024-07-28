Захід допомагає Україні воювати, але не перемагати - все це відбувається через стратегію Джо Байдена та його адміністрації.

Саміт НАТО виявив центральне протиріччя в стратегії Заходу щодо підтримки України: військова допомога відіграє вирішальну роль у тому, щоб дозволити Києву давати відсіч російським силам, але вона не дає можливість виграти війну.

Зазначається, що союзники на східному фланзі НАТО, насамперед країни Балтії та Польща, вже давно закликають до збільшення підтримки України. Але союзники "з найглибшими кишенями" і найдосконалішими системами озброєнь - особливо Сполучені Штати - зайняли більш обережну позицію в спробі запобігти спіралі ескалації відносин з Москвою. І це все сталося в результаті стратегії Байдена та його команди.

"Існує зяюча прірва між заявами про те, що ми хочемо відновити суверенітет України, і тим, що ми насправді робимо", - сказала директор програми трансатлантичної безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

Тривала війна на виснаження, найімовірніше, закінчиться крахом України. Київ має недостатньо робочої сили, щоб відправляти підкріплення в окопи на довгі роки вперед.

Аналітики вважають, що для перемоги України та закінчення війни, Вашингтон та його союзники мають суттєво та швидко покращити військовий стан України за допомогою великої кількості зброї і не накладати жодних обмежень на її використання. Найбільш реальний шанс на світ з'явиться, якщо українські війська зможуть розпочати рішучий ривок, який відправить російські війська назад за межі ліній, що існували до 2022 року.

Новий президент США міг би стати каталізатором зміни політики, щоб це сталося; наприклад, адміністрація Трампа, могла б скористатися можливістю продемонструвати американську силу і покласти край конфлікту, зміцнивши міжнародну репутацію Сполучених Штатів і дозволивши Вашингтону зайнятися іншими пріоритетами. Але незалежно від того, хто перебуває у Білому домі, короткострокове збільшення необмеженої військової допомоги дає найкращий шанс для довгострокового миру на кордоні Європи.

Джерело: Foreign Policy.

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