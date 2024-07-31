Обстановка на Покровском направлении усложняется. Аналитики сообщают, что Россия не захватила Волче и что мы не контролируем прогресс. Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов, сейчас оккупанты двигаются в зависимости от обстоятельств.

"Сейчас движение россиян зависит от их сил, экономических возможностей и сопротивления противника. Для захвата нового участка требуется больше ресурсов и времени, чем есть в их возможностях. На востоке россияне продолжают наступательные операции, стремясь прорваться через Макеевку, Покровск и Доброполье, но сталкиваются с серьезными препятствиями, такими как агломерация Славянская и Краматорск" - делится эксперт.

По словам аналитика, оккупанты стремятся быстрее захватить полностью первые две области, военно-политическое руководство должно сосредоточиться на укреплении оборонных рубежей и привлечении дополнительных ресурсов для сдерживания российских сил на востоке.

Также Жданов поделился, часть российских войск продвигается на запад и север через город Курахово. Если они захватят Торецк, Покровск и Константиновку, под угрозой окажется вся Донецкая область. Тем не менее, оккупанты вряд ли смогут захватить всю Донецкую область, несмотря на недавние достижения.

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