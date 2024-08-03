В войне против Украины Россия использует против Украины все типы и классы ракет, которые у них есть, и наша страна де-факто превратилась в полигон для испытания этого вооружения.

В частности, российские оккупанты бьют по Украине «Искандерами».

Более того, в стране-агрессорке уже заявили о разработке ракеты "Искандер" с увеличенной дальностью до 1000 км. Впервые образец такого вооружения "засветили" в мае 2024 года.

Кроме заявленной дальности стрельбы сообщается, что коэффициент вероятного отклонения от цели "от 5 метров".

По конструкции "Искандер-1000" похожа на баллистическую ракету 9М723 ОТРК "Искандер". Массу "доработанной боевой части" оккупанты не называют, но утверждают, что в ней используется "автономная инерционная система наведения, вероятно с системой коррекции по данным спутниковой навигации и возможно с радиолокационной наводкой по карте местности в районе цели на финальном этапе полета".

В настоящее время среди наиболее часто используются – баллистические «Искандер-М» и крылатые «Искандер-К» . Россияне бьют этими ракетами не только по военным целям, но и по гражданским объектам и гражданскому населению.

Главное отличие между «Искандер-К» и «Искандер-М» состоит в том, что первая ракета – крылатая, вторая – квазибаллистическая. Стартовый вес крылатого «Искандера» – 2300 кг, в то время как баллистического – 3800 кг. Вес боевой части – 450 кг против 480 кг.

Баллистические ракеты комплекса "Искандер - М" имеют индекс 9М720, 9М723, 9М723М. Это твердотопливные, одноступенчатые снаряды с неотделимой головной частью, управляемой по всей траектории полета с помощью аэродинамических и газодинамических рулей.

«Ракета постоянно меняет плоскость траектории, она начинает активно маневрировать на участке своего разгона и подхода к цели – с перегрузками от 20 до 30 G. Именно в таких маневрах заключается сложность ее перехвата, потому что противоракете нужно двигаться по траектории с перегрузками в 2-3 раза выше. , что очень сложно. К тому же, сложность перехвата в высоте полета, которая на некоторых участках составляет около 50 километров» , — объясняли эксперты по вооружению.

При этом боевая часть может быть кассетной, фугасной, кассетно-кумулятивной, осколочно-фугасной.

"Искандер-К" - это крылатая ракета класса "поверхность-поверхность". Эта ракета летит за заранее заданной траекторией и способна делать это на сверхнизких высотах, используя средства радиоэлектронной защиты. Такая ракета летит параллельно поверхности земли и может маневрировать по всему участку полета.

По словам военных специалистов, ракеты "Искандер-К" оснащены маршевым турбореактивным двигателем, работающим на протяжении всей фазы полета.

Ракеты " Искандер-М" темно-зеленого цвета, на хвостовой части ракеты размещены четыре хвостовых стабилизатора трапециевидной формы. Ракеты "Искандер-К" имеют светло-серый цвет и цилиндрическую форму с закругленной носовой частью.

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