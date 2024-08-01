Минувшей ночью в Киевской области снова раздавались взрывы – российские захватчики атаковали дронами.

«В регионе работали силы ПВО», – сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

К сожалению, эта атака не обошлась без последствий.

В результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По состоянию на 8:00 уже есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, иссечены фасады, выбиты окна и двери.

Кравченко также уточнил, что все вражеские цели были сбиты.

Добавим, что взрывы также раздавались на Днепропетровщине. Так, в вечером, ночью и уже утром агрессор не оставлял в покое Никопольщину. Враг ударил из РСЗО «Град», несколько раз обстрелял из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе. Досталось Никополю, Красногригоревскому, Мировскому, Покровскому и Марганецкому общинам.

В результате атак повреждена инфраструктура: три предприятия, частный дом, хозяйственное сооружение, не эксплуатируемое здание, линия электропередач. Возникли два пожара.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Добавим, что ночью и утром россияне также осуществили три обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано около 30 взрывов.

Кроме того, уже сегодня утром россияне ударили из артиллерии по Миловому в Херсонской области - пострадала женщина

77-летняя женщина, которая на момент вражеского обстрела находилась в доме, получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.

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