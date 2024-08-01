Жахлива подія сталася в Херсоні – в поліції розповіли перші подробиці і назвали кількість жертв та поранених.

В Херсоні, по якому постійно гатять російські загарбники, пролунав новий смертельний вибух.

І обставини надзвичайної події шокують.

Як розповіли правоохоронці, подія сталася у Центральному районі міста.

«На спецлінію «102» надійшло повідомлення, що у мікрорайоні «Північний» на майданчику біля одного з магазинів стався вибух», - повідомили правоохоронці. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції, працівники карного розшуку, патрульна поліція.

Як з’ясувалося, на майданчик, де відпочивали п’ятеро громадян, зайшов невідомий чоловік.

Під час спілкування відпочиваючих із незнайомцем "між ними виникло непорозуміння". Потім останній пішов та через кілька хвилин повернувся, але вже з гранатою.

Через мить пролунав вибух – чоловік кинув гранату у людей та втік.

Однак правоохоронцям швидко вдалося встановити його особу і затримати за місцем проживанням.

Ним виявився 48-річний місцевий мешканець. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Внаслідок вибуху загинув 69-річний пенсіонер. Також п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, що схожа подія сталася нещодавно у Луцьку. Там чоловік під час конфлікту жбурнув гранату на проїжджу частину. Внаслідок вибуху травми отримали п’ятеро людей.

Тепер чоловіку, який є чинним військовослужбовцем однієї з військових волинських частин, інкримінують статі ч. 2 ст. 15 п.п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України.

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