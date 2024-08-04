Российские захватчики каждый день бьют по нашей стране ракетам, авиабомбам, артиллерии и другому оружию – цифры, сколько в среднем ежесуточно украинская земля вздрагивает от взрывов шокируют.

Так, только за одну неделю, россияне способны выпустить по Украине около 700 управляемых авиабомб и более 100 ударных дронов типа Shahed.

Такие данные озвучивал недавно президент Украины Владимир Зеленский.

Больше всего от ежедневных российских обстрелов страдают приграничные территории, в частности, Харьковская и Донецкая области.

Сумскую область в мае обстреливали в среднем 26 населённых пунктов ежедневно, в июне – 19, а в начале июля – уже 20. Однако эта цифра продолжила расти.

Так, в течение дня в конце июля россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов.

Донецкую область российские оккупанты обстреливали ежедневно в среднем 27 населенных пунктов в мае, 22 – в июне и более 30 – в начале июля.

От постоянных обстрелов содрогается и Херсонская область. В мае российские войска обстреливали в среднем 11 городов и сел в день, в июне – 13, в начале июля – 14.

Отметим, что людей, проживающих в регионах, где не стихают обстрелы, призывают немедленно эвакуироваться. Так, с 24 октября 2023 года в Херсонской области объявлена ​​обязательная эвакуация с принуждением для семей с детьми, проживающими в опасных населенных пунктах.

Продолжается эвакуация и в Харьковской области – людей призывают немедленно покинуть населенные пункты, которые страдают от постоянных осбтрелов со стороны военных РФ.

Вывозят людей и из Донецкой области. Так, ежемесячно из Покровской общины в Донецкой области эвакуируют пол тысячи человек.

«Мы призываем людей к эвакуации , но жители общины затягивают с этим. Тенденции такие, что где-то 500-540 жителей в месяц выезжают из громады…», - говорил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Слово и дело инфографики.

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