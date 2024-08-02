Российские военные совершили новые ужасные преступления против гражданского населения Украины – подробности новых кровавых атак и кто стал жертвой.

Российские военные в очередной раз атаковали Херсон. Оккупанты сбросили взрывчатку на людей со беспилотника.

«Под вражеский удар попали находившиеся на улице люди. Из-за сброса взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 54-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего», - сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

У 75-летней женщины диагностировали взрывную травму и обломочное ранение спины. "Скорая" доставили ее в больницу.

Войска РФ постоянно обстреливают Херсон.

Отметим, что ранее власти Херсона призвали не выходить на улицу. Сегодня, 2 августа, оккупанты празднуют свой день ВДВ и власти области призвали людей быть особенно осторожными.

«Они могут этому празднику посвятить и обстрелы, и видим также движение техники. Лучше перестраховаться людям и не выходить на улицу. И, конечно, прислушиваться к взрывам с Левого берега, "выходам", чтобы понимать, что нужно перейти в подвал", – заявлял начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВ Александр Толоконников.

Еще один ужасный удар россияне нанесли сегодня по Харьковщине.

Около 9:00 оккупанты ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской общине.

Пострадали шесть гражданских, пять человек в среднем состоянии, один человек – в тяжелом.

«Все пострадавшие – работники-строители», – сообщили в ОВА.

ОБНОВЛЕНО:

Число раненых в результате удара террористов дроном по автобусу увеличилось до семи - полиция Харьковщины.

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