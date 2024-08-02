Російські загарбники продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Так, минулої ночі окупанти поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури у Херсоні. Частина Центрального та Дніпровського районів міста опинилася знеструмленою.
Через загрозу повторних атак енергетики не змогли швидко приступити до ліквідації аварії.
На ранок енергетикам вдалося задіяти резервні лінії, наразі електропостачання у місті повністю відновлено.
Але аварійні роботи тривають.
У МВА закликають мешканців споживати електроенергію економно, і до повного відновлення пошкодженого обладнання, електроприладами користуватися тільки за країної потреби.
Додамо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що графіки відключення світла 2 серпня в різних регіонах України не будуть застосовуватися.
«Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00», - закликли в «Укренерго».
Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.
Підкреслимо, що енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.
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