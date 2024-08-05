Эксперты выявляют все новые и новые доказательства пыток и убийств украинцев, попавших в плен к российским оккупантам.

Те, кому удалось выжить в плену, рассказывают о пытках, голоде и издевательствах.

В Сети время от времени появляются страшные кадры расстрела украинских пленных российскими оккупантами.

В июле 2022-го произошло одно из самых страшных преступлений россиян против пленных украинцев за время полномасштабного вторжения РФ в Украину – в ночь на 29 июля взрыв прогремел в одном из бараков исправительной колонии в Оленовке.

Тогда погибли более 50 украинских военнопленных. Из 193 человек, прошедших Еленовку, домой вернулись менее двух десятков. Около 120 пропали без вести.

«Мы, я и дочь, сидели и смотрели на обгоревшие тела и думали: «Может, хоть так узнаем». А 30 июля российская сторона сбросила списки – и наш там был вторым номером… Верить не хотелось. А у меня дома муж, а у меня младший сын – и мне нужно было им сообщить эту страшную новость...» , – рассказывала Елена Прокопенко, мать предположительно погибшего в Еленовке 22-летнего бойца отряда «Азов».

Впоследствии, в августе 2022-го было опубликовано видео отрубленных конечностей и головы, вероятно, украинского пленного, в Попасной на стене дома по улице Нагорная, 21.

В феврале 2023-го было обнародовано видео расстрела раненого безоружного украинского военного на западе Новобахмутовки. В марте того же года мир содрогнулся от кадров, на которые попал расстрел военнопленного Александра Мациевского, за слова «Слава Украине».

Впоследствии, в апреле, появилось видео, на котором российский военнослужащий обезглавил украинского пленника – УВКПЧ ООН видео признано аутентичным.

В декабре также в 2023-м году в Сеть попало видео, на котором возле Степного были расстреляны два украинских солдат 45-й ОСБ, которые сдавались в плен.

Также в декабре 27 декабря было обнародовано видео, где россияне расстреливают трех украинских бойцов 82 ОДШБр, захваченных в плен между Вербовым и Роботиным.

В январе 2024-го возле села Новомихайловка российские войска расстреляли 6 украинских военных 23-й отдельной механизированной бригады.

В феврале была обнародована информация о появившемся ранее видео с расстрелом 6 пленных украинских военных на позиции «Зенит» возле Авдеевки.

Также в феврале было опубликовано видео расстрела еще трех украинских пленных военных 18 февраля возле Роботино. Через некоторое время во время штурма украинских позиций между селами Ивановское и Хромово было зафиксировано на видео как российскими военными была расстреляна группа из не менее семи пленных украинских военнослужащих.

В целом с 1 декабря 2023-го по 29 февраля 2024-го мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала казни оккупантами 32-х украинских военнопленных.

И эта страшная цифра продолжает расти – в апреле появилось видео, на котором зафиксировано, как российские военные расстреливают троих пленных бойцов ВСУ.

В отчете 2 мая правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) установила, что с декабря 2023 года российские захватчики, вероятно, казнили по меньшей мере 15 украинских военнослужащих при попытке сдаться в плен, и, возможно, еще шестерых, которые сдавались или уже сдались в плен.

Также в мае российские оккупанты расстреляли четырех украинских военных возле Роботиного Запорожской области.

Согласно данным Департамента Офиса генерального прокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, по состоянию на 4 июля российские оккупанты казнили более 110 украинских военных уже после сдачи их в плен в местах несвободы. Среди них и погибшие в Оленовке.

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