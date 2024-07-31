Росія цієї весни розпочала свою наймасштабнішу наступальну операцію з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Проте за два місяці до кінця літа РФ не вдалося досягти своїх найамбіційніших цілей - не сталося ані грандіозного російського прориву, ані повного краху української лінії фронту.

Успіхи, досягнуті російськими військовими, досягалися болісно повільно і ціною величезних втрат: минулого тижня Міністерство оборони Великобританії заявило, що втрати Росії становили 1262 і 1162 особи на день у травні та червні відповідно – це найвищі показники за весь конфлікт.

На початку цієї кампанії були деякі запаморочливі передбачення російського бліцкригу аж до Києва. Наразі це виключено.

Але Росія, як і раніше, має одну головну територіальну мету: захоплення («звільнення», як це називає Кремль) всієї або більшої частини Донецької області.

Це одна із заявлених цілей війни Путіна, і тому що все, що Росія зробила на полі бою досі, явно спрямоване на досягнення цієї мети.

Досягненню цієї мети сприяють такі чинники, як час, можливості та політичні міркування.

Якщо і коли почнуться мирні переговори (а росіяни явно сподіваються, що перемога Дональда Трампа в листопаді дасть їм гарну можливість розпочати їх), вони намагатимуться утримати те, що вони займають, коли замовчать гармати.

Якщо на той час вони утримають міста Донбасу, що залишилися на той час – Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, – то такий результат вони могли б подати як перемогу у себе на батьківщині.

Також очевидно, що Росія в даний час має перевагу в людях, устаткуванні та боєприпасах, яка може зійти нанівець до кінця року. Їм потрібно використовувати це вікно домінування, доки вони можуть.

Джерело: telegraph .

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