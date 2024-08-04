Военный эксперт рассказал, как изменилась ситуация на Покровском направлении, и есть угроза ли прорыва со стороны российских оккупационных войск.

Ранее DeepState подтвердил, что оккупантам удалось захватить Тимофеевку, а также продвинуться возле Красногоровки, Пентелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online рассказал, что российские оккупационные войска еще минимум месяц будут иметь возможность проводить такие наступательные действия.

"Если речь идёт о каких-то объективных параметрах оценки ситуации, то противник должен был бы уже остановиться, принять меры по укреплению своих позиций, заняться комплексом мер по восстановлению своей боеспособности, накоплению личного состава, боевой техники, вооружения, боеприпасов, материальных средств, но они упорно лезут вперёд и не считаются с потерями", – заявил Сергей Грабский.

По словам военного эксперта, очень сложно сказать, чего такие действия будут стоить оккупантам в будущем, но сейчас они продвигаются и поки будут продвигаться.

"Несмотря на такие продвижения противника, мы не наблюдаем серьёзных изменений в оперативной обстановке. То есть каждый шаг противника даётся ему огромным трудом, а эффективность этих шагов достаточно сомнительна. Да, они есть, да, физически противник захватывает отдельные участки нашей территории, но говорить о том, что они достигают каких-то успехов или, например, могут осуществить какой-то танковый прорыв – нет, об этом речь не идет", – добавил Сергей Грабский.

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