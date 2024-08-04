Сразу несколько задач для врага в приоритете, поскольку он стремятся улучшить свое положение, но пока не хватает ресурсов для полноценного штурма.

На фронте для Вооруженных Сил Украины сложилась критическая ситуация, в частности DeepState сообщает о критическом состоянии наших военных. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заметил, враг захватил Веселое, и ситуация продолжает ухудшаться.

Президент Владимир Зеленский отметил, что после неудачи россиян на Харьковском направлении враг сосредоточил все свое внимание на Покровском направлении и самом городе Покровск.

«Президент спросил, станет ли в ближайшее время город Покровск для россиян целью номер один и насколько логичны будут их действия, если они будут двигаться на Покровск. Ответ таков, что в любом случае россияне будут обеспечивать себе фланги прикрытием. Они именно сейчас этим занимаются, двигаясь за пределы Прогресса, в районе Веселого, обеспечивая себе фланги во избежание флангового удара» - заметил эксперт.

Это всегда было приоритетным направлением, когда начались наступательные действия на Авдеевском направлении. Сейчас это уже Турецко-Покровское направление, поскольку в Турецкой агломерации тоже начались боевые действия.

«Они будут пытаться выполнить четыре задачи: выйти на левый берег Волчьего и Карловского водохранилища, продолжить продвижение вдоль дороги, обеспечить физическое перерезание основной логистической артерии из Покровска и наконец захватить Торецк» - заключил эксперт.

Все эти задачи для россиян важны, поскольку они стремятся улучшить свое положение, но пока им не хватает ресурсов для полноценного штурма.

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