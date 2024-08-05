Российские войска штурмуют позиции украинских сил обороны к востоку от Часового Яра, вблизи Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра.

Оккупанты, как сообщают аналитики, вошли в микрорайон Октябрьский в восточной части Часового Яра. На Краматорском направлении за последние сутки произошло двенадцать боев. Детальнее об этом стало известно из сообщений DeepState.

Вооружённые силы Российской Федерации продвинулись в Часовом Яру, Донецкая область. Согласно карте, оккупанты пересекли канал и вошли в северо-восточную часть района Октябрьский. Бои продолжаются также возле Новосёловки Первой и в Железном.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подтверждают, что по геолокационным данным от 2 августа, российские силы продвинулись дальше на запад от канала Северский-Донец на северо-востоке микрорайона Октябрьский в восточной части Часового Яра.

Оккупанты атакуют в микрорайонах Октябрьский и Новый, а также непосредственно у Часового Яра. Кроме того, российские войска штурмуют позиции украинских сил обороны к востоку от Часового Яра, вблизи Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра, возле Клищеевки и Андреевки.

Ранее DeepState подтвердил, что оккупантам удалось захватить Тимофеевку, а также продвинуться возле Красногоровки, Пентелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке.

Несмотря на такие продвижения противника, мы не наблюдаем серьёзных изменений в оперативной обстановке. То есть каждый шаг противника даётся ему огромным трудом, а эффективность этих шагов достаточно сомнительна.

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