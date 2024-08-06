Цель россиян – удерживать санитарную зону и сковывать украинские подразделения, чтобы не допустить их перемещения на другие направления.

В полуоккупированном Волчанске Харьковской области российская армия в течение суток провела санитарную эвакуацию и осуществила внутреннюю ротацию, подвозя боеприпасы и еду. Ранее уже сообщалось, что Харьков уже не является целью россиян, потому что они понимают, что он им не по зубам, и сосредотачиваются на Донбассе, сообщает военный эксперт Александр Мусиенко.

Ситуация на Харьковском направлении свидетельствует о возможности сохранения грез Путина по захвату Харькова или части Харьковской области.

«Цель россиян – удерживать санитарную зону и сковывать украинские подразделения, чтобы не допустить их перемещения на другие направления, в частности Покровское, Кураховское или Краматорское. Удерживая здесь свои силы, россияне заставляют украинские войска оставаться в Харьковской области, что требует переброски боеприпасов и обеспечения. Российское командование производит ротацию с целью сдерживания и удержания украинских сил» - делится эксперт.

Планы россиян могут быть грандиозными, но их возможности сводятся к удержанию узкого участка санитарной зоны, заметил аналитик. Они пытаются сковывать украинские подразделения, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских войск и локализовать этот участок, вытесняя врага с территории Украины.

Также у врага, заметил Мусиенко, целью является создание для Украины определенных трудностей и демонстрация Западу, что украинские силы не способны перехватить инициативу, и она остается в руках российских войск. Перемещение сил на Запорожское направление указывают на возможное наступление оккупантов в этом регионе.

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