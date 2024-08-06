Сейчас вооружили полноценно три бригады, некоторые уже усилили оборону на востоке, но вопрос обеспечения стоит остро.

Ситуация сложная, границ 91 года еще не видно, Россия медленно завоевывает наши земли и переговоры на носу. Все это взаимосвязано, поделился Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт.

Ситуация на фронте такова: враг имеет успехи, больше всего на Покровском направлении. Было потеряно полгода на обеспечение украинских сил из-за промедления с оказанием помощи от партнеров и голосования конгресса.

«Наши силы дронами заменили артиллерию, притормозили продвижение врага после Авдеевки. Ушло время на то, чтобы накопить ресурсы и обеспечить ротацию через мобилизацию. Президент говорил, что учебные центры заполнены людьми, но есть вопросы вооружения бригад. Сейчас вооружили полноценно три, некоторые уже усилили оборону на востоке. Но вопрос обеспечения стоит остро» - заметил эксперт.

Важный момент – мирные переговоры. Логично, что саммит в Швейцарии не последний, готовятся к следующему. Нужно иметь вариант подстраховки и объединять мир, чтобы вторая встреча глобального саммита мира состоялась.

«Сейчас это вариант подстраховки: ситуация на фронте ухудшилась, нужно рассматривать разные сценарии, в том числе и активизацию возможного переговорного процесса. Пока мнения партнеров можно держать на нашей стороне, пора не терять, потому что ситуация может меняться» - заметил эксперт.

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