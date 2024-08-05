Военнослужащий рассказал, какая ситуация сейчас с наступлением российских оккупационных войск в Харьковской области.

Сейчас нельзя говорить о том, что противник как-то снизил свою активность или обескровливает свою группировку на Харьковщине.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в интервью Анастасии Федор.

"Напротив, противник пытается восполнять свои многочисленные потери за счет тех резервов, которые у него есть в частности в Донецкой области, и привлекает подготовленных военнослужащих как регулярных войск российских оккупационных, так и разные частные военные компании типа "Шторм-Z", которые комплектуются в прошлом вагнерами, а также лицами асоциальными и другими категориями населения", – заявил Юрий Федоренко.

Военный подчеркнул, что оккупанты пытаются поддерживать высокоинтенсивные боевые действия в регионе, и надо понимать, что при малейшем ослаблении оборонных способностей на Харьковщине противник сразу будет пытаться дополнительно наращивать свои усилия.

"Плюс диверсионно-разведывательные группы, которые так или иначе как в Харьковской, так и в Сумской области имеют высокую активность, постоянно переходят линию государственной границы, имеют жесткое противодействие от наших пограничных отрядов, от других представителей сил обороны, но для чего это осуществляет противник – для него важно осознать, где, возможно, могут быть белые пятна в обороне, и именно там попытаться нарастить дополнительные усилия", – добавил Юрий Федоренко.

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