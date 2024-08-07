На Покровском направлении у Сил обороны Украины такая же беда, как и в районе Торецка.

Из-за острой нехватки у ВСУ противопехотных мин и практически отсутствия полосы обеспечения, оккупанты выдавливают наши войска на запад в сторону Покровска по нескольким направлениям.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой.

"Они вплотную подходят к нашим позициям. Да, большое количество россиян гибнет в этих мясных штурмах так называемых, но тем не менее они выдавливают наши войска, берут иногда наши батальоны или роты, ротные опорные пункты, взводные опорные пункты в малые клещи", – пояснил Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что немного восточнее от Покровска расположен Мирноград, и если оккупанты туда зайдут, это будет уже большая проблема для Сил обороны Украины.

"Потому что практически два десятка километров до Покровска – это уже возможность как минимум армейской артиллерии доставать до одного из центров нашей обороны. Как раз Покровск – это один из. Гуляйполе, Покровск, Угледар, Курахово – то есть такие центры обороны, и если россияне начнут подходить близко к ним, уже будет большая проблема в логистике всего фронта, может произойти реальное обрушение фронта", – заявил Роман Свитан.

По словам эксперта, ситуация очень сложная, и у оккупантов есть ещё примерно месяц-полтора как минимум до осенних дождей, чтобы продолжать летнюю наступательную кампанию.

Последние новости Украины:

У россиян прошла полная перегруппировка: эксперт предупредил о новом наступлении на Харьковщину.

Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в Черном море.

Новый рекорд России: военный эксперт предупредил об угрозе FPV-дронов на фронте.